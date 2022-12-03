استقرت أسعار العملات اليوم السبت 3-12-2022 مقابل الجنيه المصري في ثاني وآخر أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، إذ تستأنف البنوك حركة التداول غدًا الأحد على العملات، وشهدت 6 عملات هي “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي”، تفاوتًا ملحوظًا بين الصعود والهبوط، وتستعرض جريدة المال في تقريرها اليومي سعر صرف العملات، وفقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري حتى مساء الخميس، و5 بنوك أخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.53 جنيه للشراء، 24.60 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.87 جنيه للشراء، 29.97 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، 6.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.88 جنيه للشراء، 80.15 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.60 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 24.55 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

بنك مصر: 24.51 جنيه للشراء، 24.56 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، 24.56 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 24.51 جنيه للشراء، 24.61 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، 6.68 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 6.64 جنيه للشراء، 6.70 للبيع.

بنك المشرق: 6.65 جنيه للشراء، 6.70 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، 6.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 77.07 جنيه للشراء، 80.03 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك التنمية الصناعية: 76.59 جنيه للشراء، 80.12 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 77.43 جنيه للشراء، 80.15 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.09 جنيه للشراء، 80.07 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 6.46 جنيه للشراء، 6.54 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك مصر: 25.47 جنيه للشراء، 25.81 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 25.47 جنيه للشراء، 25.74 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 25.47 جنيه للشراء، 25.86 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 25.51 جنيه للشراء، 25.87 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 29.59 جنيه للشراء، 30.12 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 29.54 جنيه للشراء، 29.90 للبيع.

بنك مصر: 29.54 جنيه للشراء، 30.06 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 29.54 جنيه للشراء، 30.23 للبيع.