أسعار العملات اليوم السبت 29-5-2021 في البنوك المصرية

شهدت مستويات أسعار العملات اليوم، حالة من الاستقرار داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية المصرية، مقابل الجنيه المصري، سواء الأجنبية أو العربية على حد سواء، في بداية تعاملات اليوم السبت، 29-5-2021، لتحتفظ أسعار العملات فى مصر؛ بمستويات تقارب المعلن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي، إلى حد كبير.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

استقر مستوى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم، ليشهد متوسطًا سعريًّا 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب المعلَن من البنك المركزي المصري.

كما تتيح فروع بنكي الأهلي المصري ومصر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، عند أدنى مستوى سعري 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار أعلى مستوى سعري له بالسوق المحلية، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 15.64 و15.73 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر اليورو المعلَن من البنك المركزي المصري أمام الجنيه، 19.05 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، فيما يتداول سعر العملة الأوروبية أمام نظيرتها المحلية، عند أعلى مستوى سعري بالسوق المصرية، بفروع بنك الإسكندرية؛ عند 19.07 و19.26 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

فيما استقر سعر صرف اليورو الأوروبي عند أدنى مستوى له، في بنك مصر إيران للتنمية، ليسجل 18.96 جنيه للشراء، و19.2 جنيه للبيع. عملات أجنبية ورقية-إسترليني

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

أعلن البنك المركزي المصري سعر صرف العملة الإنجليزية مقابل نظيره المصري، عند متوسط 22.09 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع، فيما أظهرت شاشات التداول اللحظى وصول سعر العملة الإنجليزية إلى 22.13 جنيه للشراء، و22.18 جنيه للبيع، أمام الجنيه بفروع المصرف العربي الدولي.

وسجل سعر الإسترليني أمام الجنيه، 21.98 جنيه للشراء، و22.18 جنيه للبيع، بفروع أكبر مصرفين حكوميين بالسوق المحلية؛ الأهلي المصري ومصر.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

حافظ سعر الريال السعودي على استقراره بمتوسط سعري 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بحسب المعلن من البنك المركزي، وعند مستويات مقاربة 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه، بفروع بنكى “الأهلي المصري” و”مصر”.

بلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه أعلى مستوى للشراء، بالمصرف العربي الدولي، عند 4.17 جنيه، وفي بنك بلوم يعرض سعر الريال مقابل نظيره المصري عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما حافظ الدرهم الإماراتي على المتوسط السعري له منذ بداية مايو الحالي، عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، ويعرض بنك فيصل الإسلامي سعر العملة الإماراتية مقابل نظيرتها المحلية، عند 4.23 و4.28 جنيه للشراء والبيع، وبالنسبة لكريدي أجريكول بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 4.2 و4.28 جنيه للشراء والبيع.