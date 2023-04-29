أسعار العملات اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه المصري

غلب الاستقرار على أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للشراء، 34.16 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.72 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.84 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
بنك المشرق: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.80 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 38.32 جنيه للشراء، 38.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك المصري الخليجي: 38.36 جنيه للشراء، 38.69 للبيع.
بنك مصر: 38.25 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 95.21 جنيه للشراء، 101.41 للبيع، وفق أسعار
البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.