أسعار العملات اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه المصري

غلب الاستقرار على أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وتستأنف البنوك التداول غدًا الأحد لمدة 4 أيام تبدأ بعدها عطلة رسمية الخميس بالتزامن مع إجازة عيد العمال والتي جرى ترحيلها من الإثنين 1 مايو إلى الخميس 4 مايو، ويرصد تقرير جريدة المال سعر صرف 6 عملات هي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»،

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للشراء، 34.16 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.72 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.84 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

بنك المشرق: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.80 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 34.04 جنيه للشراء، 34.24 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 38.32 جنيه للشراء، 38.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 38.36 جنيه للشراء، 38.69 للبيع.

بنك مصر: 38.25 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 95.21 جنيه للشراء، 101.41 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.