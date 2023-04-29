أسعار العملات اليوم السبت 29-4-2023 أمام الجنيه المصري

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم السبت 29-4-2023 أمام الجنيه المصري في كل البنوك، وتستأنف البنوك عملها غدًا الأحد بعد العطلة الأسبوعية التي استمرت يوميّ الجمعة والسبت، ويحرص قراء جريدة المال على متابعة حركة صرف العملات ومنها عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، والتي ترصد الجريدة بشكل يومي أسعارها في البنك المركزي المصري، وبعض البنوك الأخرى.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للشراء، 34.16 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.47 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.72 جنيه للشراء، 101.12 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.84 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 34.10 جنيه للشراء، 34.24 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 33.80 جنيه للشراء، 34.12 للبيع.

المصرف المتحد: 33.82 جنيه للشراء، 34.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 38.50 جنيه للشراء، 38.65 للبيع.

المصرف المتحد: 38.25 جنيه للشراء، 38.67 للبيع.

بنك مصر: 38.25 جنيه للشراء، 38.55 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، 38.55 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، 100.81 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 101.14 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.