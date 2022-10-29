أسعار العملات اليوم السبت 29-10-2022 في البنوك أمام الجنيه

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 29-10-2022 مقابل الجنيه، عقب ارتفاع تجاوز الـ4 جنيهات شهدتها كل العملات الخميس الماضي، بعد ما رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، واستعرض موقع جريدة “المال” في تقريره اليومي، سعر 6 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه المصري وهي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، حسبما يوضح موقع البنك المركزي المصري عن متوسط صرف العملات، بجانب 23 بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي يعمل في السوق المصرفية المصرية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 22.89 جنيه للشراء، 23.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 73.82 جنيه للشراء، 74.19 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 26.50 جنيه للشراء، 26.64 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.22 جنيه للشراء، 6.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.07 جنيه للشراء، 6.11 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 22.85 جنيه للشراء، 22.96 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

ميد بنك: 26.35 جنيه للشراء، 26.86 للبيع.

بنك سايب: 26.51 جنيه للشراء، 26.84 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك المشرق: 26.68 جنيه للشراء، 27.01 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 26.56 جنيه للشراء، 26.9 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك كريدي أجريكول: 71.36 جنيه للشراء، 77.03 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 74.01 جنيه للشراء، 74.44 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 71.8 جنيه للشراء، 74.76 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 73.02 جنيه للشراء، 74.93 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك الاستثمار العربي: 6.25 جنيه للشراء، 6.28 للبيع.

بنك قناة السويس: 6.27 جنيه للشراء، 6.31 للبيع.

المصرف المتحد: 6.10 جنيه للشراء، 6.26 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.22 جنيه للشراء، 6.34 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك البركة: 23.10 جنيه للشراء، 23.20 للبيع.

بنك بلوم مصر: 23 جنيها للشراء، 23.10 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 23.10 جنيه للشراء، 23.20 للبيع.

البنك العربي الافريقي الدولي: 22.85 جنيه للشراء، 22.95 للبيع، وفق أسعار العملات .

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك التعمير والإسكان: 5.89 جنيه للشراء، 5.97 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.14 جنيه للشراء، 6.17 للبيع.

بنك الإسكندرية: 6.08 جنيه للشراء، 6.13 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.07 جنيه للشراء، 6.12 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك مصر: 22.73 جنيه للشراء، 22.99 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.68 جنيه للشراء، 22.94 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 22.88 جنيه للشراء، 23.26 للبيع.

بنك المشرق: 23.03 جنيه للشراء، 23.41 للبيع، وفق أسعار العملات.