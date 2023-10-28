سجلت أسعار العملات اليوم السبت 28-10-2023 أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بالتزامن مع العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ونستعرض في التقرير التالي سعر صرف 6 أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» وفقًا لماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الأفرع، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.47 جنيه للشراء، و 32.59 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.25 جنيه للشراء، و 37.38 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.66 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.36 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

بنك مصر: 32.38 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.46 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

بنك الإسكندرية: 32.46 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.11 جنيه للشراء، و 37.43 للبيع.

بنك مصر: 37.11 جنيه للشراء، و 37.37 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.23 جنيه للشراء، و 37.52 للبيع.

بنك الإسكندرية: 37.23 جنيه للشراء، و 37.49 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.78 جنيه للشراء، و 99.80 للبيع.

بنك مصر: 99.45 جنيه للشراء، و 99.80 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

بنك الإسكندرية: 96.43 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.