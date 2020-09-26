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أسعار العملات اليوم السبت 26-9-2020 في مصر

سجل أعلي سعر للعملة الأمريكية 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه
فاطمه امام 10:57 ص, السبت, 26 سبتمبر 20 10:57 ص, السبت, 26 سبتمبر 20

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ترصد  بوابة  “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

وتستعرض “المال” فى التقرير التالى أسعار العملات فى عدد من كبرى

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سجل أعلى سعر للعملة الأمريكية 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع الأهلي المصري وبلوم ومصر إيران للتنمية والأهلي الكويتي، والمصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك عوده. 

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العملات الاجنبية

سجل أعلى سعر الدولار الأمريكي 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، في تعاملات بنك مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي، وبنك عوده، وبنك بلوم، والبنك الأهلي المتحد، وبنك التنمية الصناعية.

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي، ، وقناة السويس، والمشرق، والعقاري، والإسكان والتعمير، HSBC ، التجاري الدولي.

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سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري

وسجل اليورو فى بنك مصر مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.60 للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.40 جنيه للشراء، و18.60 للبيع.

سعر اليورو في البنوك

وفى بنك HSBC سجل اليورو 18.38 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

واستقر اليورو في المصرف العربي الدولى بمصر، مسجلًا 18.55 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، خلال التعاملات.

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الدولار الأمريكى

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

بلغ سعر الريال السعودى في أكبر بنك حكومي في مصر، 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

عملات نقدية سعودية سعر صرف الريال السعودى

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع. 

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بقلم فاطمه امام

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