أسعار العملات اليوم السبت 26-6-2021 في البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات اليوم السبت، 26-6-2021، بمستهل التعاملات في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، أمام العملة المحلية، مستويات قريبة من المعلنة من البنك المركزي المصري، وفقاً لآخر التحديثات على موقعه الرسمي أمس الخميس، عن أسعار العملات في مصر، نظرا لأن الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، كما تستعرض منصة المال الإلكترونية أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، كالآتي:

أسعار العملات فى بنك مصر

أمام الجنيه، سجلت أسعار العملات اليوم في بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، خلال الفترة الصباحية، الآتي:

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.6 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.

كما يعرض سعر الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 21.68 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع.

فيما أظهر سعر صرف الريال السعودي، مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.186 جنيه للبيع، أمام الجنيه.

ويتداول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية، سجلت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه، المستويات الآتية:

يتداول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.6 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند 21.68 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع.

فيما لامس سعر صرف الريال السعودي، مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.186 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه والبيع. عملات-أجنبية

أسعار العملات في شركات الصرافة

أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، أسعار العملات اليوم أمام الجنيه، عند المستويات الآتية:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.

فيما يتداول سعر العملة الأوروبية الموحدة مقابل الجنيه، عند 18.6 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، عند 21.68 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع.

فيما يعرض سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ويتداول سعر العملة الإماراتية أمام العملة المحلية، عند 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه والبيع.

أسعار العملات فى البنك التجاري الدولي CIB

وتعرض شاشات التداول اللحظي بفروع أكبر البنوك التجارية الخاصة، البنك التجاري الدولي، أسعار العملات اليوم أمام الجنيه، كالآتي:

سجل سعر الدولار أمام الجنيه، 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

فيما يتداول سعر العملة الأوروبية الموحدة مقابل الجنيه، عند 18.63 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.67 جنيه للشراء و21.905 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وبحسب البيانات المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، سجلت أسعار العملات الآتي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر اليورو مقابل الجنيه، إلى 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، عند 21.75 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع.

كما حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر الدرهم أمام الجنيه، عند 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي. دولار-أمريكي

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

وداخل فروع بنك الإسكندرية، جاءت أسعار العملات اليوم بفروع بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، عند المستويات الآتية:

حقق سعر الدولار أمام الجنيه، 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

فيما يتداول سعر اليورو أمام نظيره المحلي، عند 18.59 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الإسترليني مقابل نظيره المصري، 21.76 جنيه للشراء و21.986 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال مقابل الجنيه، 4.1 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، إلى مستويات 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات بالبنك العربي الأفريقي

جاءت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه، بفروع البنك العربي الأفريقي الدولي، بمستهل التعاملات، كالتالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو مقابل الجنيه، 18.62 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المحلي، عند 21.79 جنيه للشراء و21.99 جنيه للبيع، ليحافظ “العربي الأفريقي” على موقعه بين أعلى البنوك المحلية سعراً لشراء الإسترليني.

فيما بلغ سعر الريال مقابل الجنيه، 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

كذلك اقترب سعر الدرهم الإمارتى مقابل الجنيه، من مستويات 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.