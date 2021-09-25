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أسعار العملات اليوم السبت 25-9-2021 في مصر

الدولار يستقر في بداية التعاملات
فاطمة إمام 11:43 ص, السبت, 25 سبتمبر 21 11:43 ص, السبت, 25 سبتمبر 21

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شهد  أسعار العملات اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 أمام نظيرها المحلي الجنيه في بداية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية وشملت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو والدينارالكويتي، طبقًا لتقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لمتابعيها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

جاءت أحدث مؤشرات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو عند مستوى 18.33 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في شركات الصرافة

في بداية التعاملات أظهرت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، فيما بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

فيما نشرت مستويات سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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أسعار العملات في البنك المركزي المصري

كما جاء تقرير اليومي لمنصة “المال” وصول مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.659 جنيه للشراء، و15.757 للبيع، كما وصل سعر اليورو18.345 جنيه للشراء، و18.466 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.176 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.263 جنيه للشراء، و4.290 للبيع.

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أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف الدولار الإمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.33 جنيه للشراء، و21.45 للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

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أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

يقدم البنك العربي الأفريقي سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وجاءت مستويات اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.35 جنيه للشراء، و18.50 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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