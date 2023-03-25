أسعار العملات اليوم السبت 25-3-2023 مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار
أسعار العملات في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.90 جنيه للشراء، و 38.03 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.73 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.
بنك مصر: 33.38 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.49 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 33.45 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 37.49 جنيه للشراء، و 37.92 للبيع.
بنك مصر: 37.71 جنيه للشراء، و 38.05 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 37.83 جنيه للشراء، و 38.17 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 37.77 جنيه للشراء، و 38.17 للبيع، بحسب أسعار العملات.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.85 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
بنك مصر: 99.82 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 101.20 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 101.17 للبيع، بحسب
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.