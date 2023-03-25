أسعار العملات اليوم السبت 25-3-2023 مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

اليوم السبت 25-3-2023، مقابل الجنيه المصري في ثالث أيام شهر رمضان، وتعود البنوك العاملة في مصر للعمل غدًا الأحد، بداية التاسعة والنصف وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، وينشر موقع «جريدة المال» سعر صرف 6 عملات وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، استنادًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.90 جنيه للشراء، و 38.03 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.73 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 للبيع.

بنك مصر: 33.38 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.49 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 33.45 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.49 جنيه للشراء، و 37.92 للبيع.

بنك مصر: 37.71 جنيه للشراء، و 38.05 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.83 جنيه للشراء، و 38.17 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 37.77 جنيه للشراء، و 38.17 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.85 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

بنك مصر: 99.82 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 101.20 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 101.17 للبيع، بحسب

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

العملات.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.