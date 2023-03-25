أسعار العملات اليوم السبت 25-3-2023 أمام الجنيه المصري في ثالث أيام رمضان

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم السبت 25-3-2023 أمام الجنيه المصري في ثالث أيام رمضان استقرارًا، وتعاود البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية عملها غدًا الأحد، وتستقبل البنوك الجمهور لتقديم الخدمات المصرفية 4 ساعات من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف ظهرًا، بحسب موقع البنك المركزي المصري، والذي تستعرض جريدة المال عبر موقعه وموقع 4 بنوك أخرى سعر 6 عملات وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي».

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، 33.65 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.90 جنيه للشراء، 38.03 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.73 جنيه للشراء، 101.09 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.38 جنيه للشراء، 33.71 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.49 جنيه للشراء، 33.82 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 32.94 جنيه للشراء، 33.43 للبيع.

بنك بلوم مصر: 33.48 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 37.83 جنيه للشراء، 38.17 للبيع.

بنك بلوم مصر: 37.82 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.

بنك مصر: 37.71 جنيه للشراء، 38.05 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 37.49 جنيه للشراء، 37.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الكويت الوطني: 8.00 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.82 جنيه للشراء، 100.84 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 95.20 جنيه للشراء، 101.49 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.85 جنيه للشراء، 100.83 للبيع.