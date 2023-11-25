أسعار العملات اليوم السبت 25-11-2023 أمام الجنيه المصري

أظهرت المواقع الإلكتروني للبنوك استقرار أسعار اليوم السبت 25-11-2023 حفاظها على نفس المستويات المعلنة أول أمس الخميس بنهاية التداولات الأسبوعية، نتيجة العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في أيام الجمعة والسبت، خلال الأسبوع الماضي استقر كل من الدولار والريال والدرهم والريال السعودي ، فيما تحرك الدينار الكويتي واليورو الأوروبي أمام الجنيه على شاشات التداولات، لتعرض المنصة الإلكترونية لجريدة «المال» سلة العملات الرئيسية الأكثر تداول في السوق المحلية والتي تضم 6 عملات الرئيسية والتي تضم: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي»، والتي جاءت عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.63 جنيه للشراء، و33.75 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.69 جنيه للشراء، و38.83 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.03 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب التقرير الصباحي للمال على أسعار العملات في السوق المحلية

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، بحسب التقرير الصباحي للمال على أسعار ، في مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.47 جنيه للشراء، و33.67 للبيع، بحسب أسعار العملات .

بنك مصر: 33.47 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.58 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.58 جنيه للشراء، و33.82 للبيع، بحسب تقرير المال الصباحي على أسعار العملات في السوق المحلية

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.40 جنيه للشراء، و38.75 للبيع.

بنك مصر: 38.40 جنيه للشراء، و38.72 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك الكويت الوطني: 38.53 جنيه للشراء، و38.87 للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.53 جنيه للشراء، و38.87 للبيع، سعر الدرهم الإماراتي : 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب التقرير الصباحي للمال على أسعار العملات في السوق المحلية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.19 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

بنك مصر: 99.87 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.59 جنيه للشراء، و100.74 للبيع، بحسب أسعار العملات .

ببنك الإسكندرية: 96.79 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و8.47 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب أسعار اليوم.