أسعار العملات اليوم السبت 24-7-2021 في البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 24-7-2021، أمام الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي من البنوك المصرية؛ الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، نتيجة لعطلة القطاع المصرفي طوال الاسبوع ليستقر كل من الدولار، والدرهم، والريال، والاسترليني، بحسب أسعار العملات في مصر المعلنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار العملات في البنوك المصرية على النحو التالي:

أسعار العملات فى البنك الأهلي المصري

داخل البنك الأهلي المصري جاء سعر صرف الدولار عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، كما جاء اليورو أمام الجنيه، عند 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

وفي بداية التعاملات جاء الاسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم مستويات 21.65 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع، ووصل شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، جاءت عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

داخل شركة مصر للصرافة، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، 18.54 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، فيما جاءت مستويات شراء وبيع الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، عند 21.67 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

كما استقر مستويات الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء تداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك التجاري الدولي CIB

بداخل البنك التجاري الدولي جاء الدولار الأمريكي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وعرض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 18.52 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

وأظهر تقرير المال أن البنك التجاري الدولي يقدم الجنيه الإسترليني عند 21.68 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وجاءت ت أسعار شراء وبيع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

بالبنك المركزى المصرى، جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه، عند 18.46 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، ووصلت مستويات الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، عند 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

وعرض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ظل عند مستويات 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع. تبادل-عملات

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

داخل بنك الإسكندرية وصلت مستويات الدولار الأمريكي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 21.55 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري.

من ناحية اخرى وصلت مستويات الريال السعودي مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية قرب 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك العربي الأفريقي

في بداية التعاملات وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

وجاء اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 18.65 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.