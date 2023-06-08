أسعار العملات اليوم السبت 24-6-2023 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم: 33.93 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.35 جنيه للشراء، و39.47 للبيع.
متوسط الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.
متوسط الدينار الكويتي اليوم: 100.40 جنيه للشراء، و100.75 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بلغ سعر العملة الامريكي بالبنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
جاء العملة الخضراء ببنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
وصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري عرض السعر عند مستويات : 33.76 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.
بنك البركة تتيح السعر 33.88 جنيه للشراء، و34.02 للبيع.
وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر: 33.76 جنيه للشراء، و33.94 للبيع.
فيما تعرض سعر اليورو أمام الجنيه ببنك القاهرة: 33.87 جنيه للشراء، و34.07 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري يعرض السعر عند : 39.17 جنيه للشراء، و39.47 للبيع.
جاء سعر الجنيه أمام عملة البنك المصري الخليجي: 39.29 جنيه للشراء، و39.59 للبيع.
وصل السعر ببنك مصر إلى 39.17 جنيه للشراء، و39.44 للبيع.
بلغ سعر الدينار الكويتي أمام بنك الكويت الوطني: 39.30 جنيه للشراء، و39.57 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري يعرض السعر عند : 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
وصل السعر ببنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
جاء السعر ببنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري يعرض الأسعار عند: 99.50 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.
قدم البنك الأهلي الكويتي السعر عند: 97.82 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.
عرض بنك مصر السعر عند: 100.18 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري يتيح السعر عند : 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.
ميد بنك يعرض الدرهم الإماراتي عند : 8.27 جنيه للشراء، و8.43 للبيع.
جاء السعر ببنك مصر عند : 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.
وصل بنك بلوم: 8.36 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.