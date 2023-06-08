أسعار العملات اليوم السبت 24-6-2023 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم السبت 24-6-2023، مقابل الجنيه المصري، استقرارا للدولار والريال السعودي وارتفاعا لليورو وتباينا للدينار الكويتي، في ختام التعاملات البنكية بآخر أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والمصرية المختلفة.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.93 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.35 جنيه للشراء، و39.47 للبيع.

متوسط الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

متوسط الدينار الكويتي اليوم: 100.40 جنيه للشراء، و100.75 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ سعر العملة الامريكي بالبنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

جاء العملة الخضراء ببنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري عرض السعر عند مستويات : 33.76 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.

بنك البركة تتيح السعر 33.88 جنيه للشراء، و34.02 للبيع.

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر: 33.76 جنيه للشراء، و33.94 للبيع.

فيما تعرض سعر اليورو أمام الجنيه ببنك القاهرة: 33.87 جنيه للشراء، و34.07 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري يعرض السعر عند : 39.17 جنيه للشراء، و39.47 للبيع.

جاء سعر الجنيه أمام عملة البنك المصري الخليجي: 39.29 جنيه للشراء، و39.59 للبيع.

وصل السعر ببنك مصر إلى 39.17 جنيه للشراء، و39.44 للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام بنك الكويت الوطني: 39.30 جنيه للشراء، و39.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري يعرض السعر عند : 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

وصل السعر ببنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

جاء السعر ببنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري يعرض الأسعار عند: 99.50 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

قدم البنك الأهلي الكويتي السعر عند: 97.82 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

عرض بنك مصر السعر عند: 100.18 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري يتيح السعر عند : 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

ميد بنك يعرض الدرهم الإماراتي عند : 8.27 جنيه للشراء، و8.43 للبيع.

جاء السعر ببنك مصر عند : 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

وصل بنك بلوم: 8.36 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.