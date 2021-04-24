أسعار العملات اليوم السبت 24-4-2021 في البنوك المصرية

افتتحت أسعار العملات الأجنبية تداولتها اليوم الجمعة 24 إبريل أمام الجنيه المصرية بحالة من الاستقرار،، بينا شهدت أسعار الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي استقرارا على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل سوق الصرف المصرية، وتعرض جريدة المال عبر التقرير التالي رصدا من شاشات التداول اللحظية داخل البنوك على أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية،بالمصارف الكبرى العاملة في السوق المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

كما أفتتحت البنوك تعاملاتها اليوم الخميس على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع القطاع المصرفي العاملة في السوق المحلية المصرية على استقرار على نفس تداولات أمس، ليتراوح سعر الشراء في التعاملات الصباحية اليوم السبت بين 15.61 و15.65 جنيه، فيما قدمت البنوك اسعار البيع بين 15.71 و15.74 جنيه.

وتواصل العملة الأمريكية في تراجعها مقابل العملات الرئيسية خلال تداولات، لتصل مستويات العملة الأمريكية إلى أدني قيمة منذ 18 مارس، مسجلة 91.535 في الجلسة الأوروبية قبل أن يتعافى ليصبح مستقرا بالأساس عند 91.590. دولار أمريكي

سعر اليورو في البنوك المصرية

على الجانب الآخر استقرت مستويات شراء اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق من حيث الأصول بنكي الأهلي و مصر، عن تعاملات أمس عند مستوى 18.78 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع.

وعلى مستوى سعر صرف اليورو داخل البنوك الخاصة العاملة في السوق، بلغ مستوى صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري داخل البنك قطر الوطني الأهلي 18.76 جنيه للشراء، 18.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

استقرت الجنيه الاسترليني، امام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم، داخل أغلب البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق، ليسجل داخل شبكة فروع “الأهلي المصري” و”مصر”، 21.74 جنيه للشراء،

ويقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي السعر الأقل للعملة الإنجليزية داخل السوق المصرية عند مستوى 21.59 جنيه للشراء، 21.81 جنيه للبيع. اسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم داخل البنوك الحكومية والخاصة على نفس مستويات أمس، ليسجل داخل بنكي الأهلي ومصر مستوى 4.16 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

على الجانب الآخر يتيح بنك المصرف المتحد ادنى مستوى لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم عند مستوى 4.03 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما نال الدرهم الإماراتي نصيبه من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، ليسجل مستوى 4.25 جنيه للشراء. 4.28 جنيه للبيع، كما يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأدني للعملة الإماراتية في نهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.