أسعار العملات اليوم السبت 23-7-2022

ساد الاستقرار معظم أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022، بالبنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، نتيجة العطلة الأسبوعية اليوم السبت، ويقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه عن أسعار صرف العملات الأجنبية، مستعرضًا أسعار عملات “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”، حسب عدد من البنوك.

أسعار العملات في البنوك المصرية

سجل متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري، التالي:

الدولار الأمريكى​ 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

اليورو 19.36 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني ​22.57 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع.

الريال السعودى ​5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتى 5.14 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

الدينار الكويتي 61.37 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 18.91 جنيه للشراء، و18.97 للبيع.

استقر في بنك مصر عند 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للشراء، و18.95 للبيع.

سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي الدولار أمام الجنيه سعر 18.94 جنيه للشراء و18.97 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل الدولار إلى 18.87 جنيه للشراء، و18.97 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 19.13جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي حقق اليورو سعر 19.25 جنيه للشراء، و19.40 للبيع.

سجل اليورو بالبنك التجاري الدولي 19.20 جنيه للشراء، و19.49 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل اليورو إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.40 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وصل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى 22.51 جنيه للشراء و22.75.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، 22.48 جنيه للشراء، و22.76 للبيع.

استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر عند 22.51 جنيه للشراء و22.75 للبيع.

أما في بنك أبوظبي الإسلامي فوصل لـ22.57 جنيه للشراء، و22.76 للبيع.

وصل في بنك بلوم مصر إلى 22.49 جنيه للشراء، و22.76 للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع، وذلك في البنك الأهلي المصري.

في البنك التجاري الدولي، بلغ الريال السعودى إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك مصر، سجل الريال السعودى إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

سجل الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الإسلامي 5.03 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

وصل الريال السعودى في البنك التجاري الدولي إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك بلوم مصر، سجل الريال السعودي سعر وصل إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

حقق الدرهم الإماراتي سعر 5.13 جنيه للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي المصري.

في البنك العربي الإفريقي، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

في بنك مصر، سجل الدرهم الإماراتي 5.13 جنيه للشراء، و5.15 للبيع.

سجل الدرهم الإماراتى في بنك أبوظبي الإسلامي 5.15 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

في بنك بلوم مصر، سجل الدرهم الإماراتي سعر وصل إلى 5.13 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بلغ سعر الدينار الكويتي إلى 59.08 جنيه للشراء، و61.62 للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل الدينار الكويتي 59.18 جنيه للشراء، و 61.62 جنيه للبيع ببنك مصر.

وصل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 59.64 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.

سجل الدينار الكويتى في بنك أبو ظبي الإسلامي 60.12 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.

في بنك بلوم مصر، سجل الدينار الكويتي 61.34 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.