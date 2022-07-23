أسعار العملات اليوم السبت 23-7-2022 تواصل استقرارها

واصلت أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري السبت الموافق 23 يوليو 2022، استقرارها في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية وشركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي، بالتزامن مع آخر يوم للعطلة الأسبوعية للبنوك، ويستعرض موقع “جريدة المال” أسعار صرف العملات الأجنبية: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”، ضمن خدمة يومية يقدمها الموقع لقرائه عن أسعار العملات بعدد من البنوك.

أسعار العملات في البنوك المصرية

بلغ متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري، كالتالي:

الدولار الأمريكى​ 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

اليورو 19.36 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني ​22.57 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع.

الريال السعودى ​5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتى 5.14 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

الدينار الكويتي 61.37 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

بلغ الدولار في البنك التجاري الدولي 18.91 جنيه للشراء، و18.97 للبيع.

واستمر سعره في بنك مصر عند 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للشراء، و18.95 للبيع.

ووصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه إلى 18.94 جنيه للشراء و18.97 للبيع.

في بنك بلوم مصر، سجل الدولار 18.87 جنيه للشراء، و18.97 للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

بلغ سعر اليورو في بنك مصر 19.13 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل اليورو إلى سعر 19.25 جنيه للشراء، و19.40 للبيع.

بلغ سعر اليورو بالبنك التجاري الدولي 19.20 جنيه للشراء، و19.49 للبيع.

في بنك بلوم مصر، وصل اليورو إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.40 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري سعر 22.51 جنيه للشراء و22.75.

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، إلى 22.48 جنيه للشراء، و22.76 للبيع.

استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر عند 22.51 جنيه للشراء و22.75 للبيع.

في بنك أبوظبي الإسلامي وصل إلى 22.57 جنيه للشراء، و22.76 للبيع.

وبلغ الإسترلينى في بنك بلوم مصر 22.49 جنيه للشراء، و22.76 للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع، في البنك الأهلي المصري.

في البنك التجاري الدولي، حقق الريال السعودى سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك مصر، بلغ الريال السعودى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

سجل الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الإسلامي 5.03 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

في بنك بلوم مصر، سجل سعر الريال السعودي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

وصل الدرهم الإماراتي إلى سعر 5.13 جنيه للشراء، و5.15 للبيع بالبنك الأهلي المصري.

وفي البنك العربي الإفريقي، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي 5.13 جنيه للشراء، و5.15 للبيع، في بنك مصر.

وصل الدرهم الإماراتى في بنك أبوظبي الإسلامي إلى 5.15 جنيه للشراء، و5.16 للبيع.

في بنك بلوم مصر، سجل الدرهم الإماراتي سعر 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل الدينار الكويتي سعر 59.08 جنيه للشراء، و61.62 للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل الدينار الكويتي 59.18 جنيه للشراء، و 61.62 جنيه للبيع ببنك مصر.

وصل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى 59.64 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.

سجل الدينار الكويتى في بنك أبو ظبي الإسلامي 60.12 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.

في بنك بلوم مصر، سجل الدينار الكويتي 61.34 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.