أسعار العملات اليوم السبت 22-8-2020 في مصر

بلغ أعلى مستوي للدولار في البنك التجاري الدولي 15.98 جنيه للبيع

ترصد بوابة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم السبت 22 أغطسطس 2020 والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

وتستعرض “المال” فى التقرير التالى أسعار العملات فى عدد من كبرى

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سجل أعلى سعر للعملة الأمريكية 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي وبلوم ومصر إيران للتنمية.

وبلغ سعر الدولار 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع في تعاملات بنك عوده، وإتش إس بي سي، وقطر الوطني والأهلي الكويتي والمصري الخليجي وقناة السويس والمشرق وتنمية الصادرات والاستثمار العربي والإمارات دبي الوطني والمصرف العربي الدولي وHSBC.

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 15.98 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع في بنوك بلوم والتنمية الصناعية وأبوظبي الأول وقطر الوطني.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري

وسجل اليورو فى بنك مصر إلى مستوى 18.49 جنيه للشراء، و19.09 للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.94 جنيه للشراء، و19.09 للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربي، ليصل إلى 18.89 جنيه للشراء، و19.9 للبيع.

فى بنك HSBC سجل اليورو 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

واستقر اليورو في المصرف العربي الدولى فى مصر، مسجلًا 18.94 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع، خلال التعاملات .

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

حقق سعر صرف الدينار فى بنك مصر والبنك الأهلى 49.55 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سجل الدينار فى بنك الإسكان والتعمير 49.95 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

وبلغ صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 49.70 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي 49.27 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.