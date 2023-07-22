أسعار العملات اليوم السبت 22-7-2023 مقابل الجنيه المصري

حافظت أسعار اليوم السبت 22-7-2023، مقابل الجنيه المصري على استقرار سعري الشراء والبيع، في ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهى: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي للبنوك الإسلامية والأجنبية والمصرية والعربية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.59 جنيه للشراء، و 34.71 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.82 جنيه للشراء، و 39.96 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.51 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 34.43 جنيه للشراء، و34.66 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 34.18 جنيه للشراء، و34.37 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 34.60 جنيه للشراء، و34.76 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 34.54 جنيه للشراء، و34.78 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 39.76 جنيه للشراء، و40.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.41 جنيه للشراء، و39.80 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 39.74 جنيه للشراء، و40.24 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 39.80 جنيه للشراء، و40.37 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 100.36 جنيه للشراء، و100.67 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.53 جنيه للشراء، و100.52 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و100.99 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و101.10 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.28 جنيه للشراء، و8.44 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.