أسعار العملات اليوم السبت 22-5-2021 في البنوك المصرية

غلب على أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، استقرار ملحوظ، بمستهل تعاملات اليوم السبت، 22-5-2021، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليحافظ كل من الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، على نفس المتوسط السعري المعلن من البنك المركزي المصري أول أمس، بسبب العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات الرسمية سواء الأجنبية أو العربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تداولات اليوم، والتي جاءت على النحو الآتي؛

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، 15.628 جنيه للشراء و15.727 جنيه للبيع، بحسب البيانات المعلنة من البنك المركزي، عن متوسط أسعار سوق العملات في مصر.

فيما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه، داخل شبكة فروع أكبر مصرفين حكوميين، الأهلي المصري ومصر، 15.61 و15.71 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل التداولات.

ويقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي، مستوى سعريا للعملة الأمريكية، قرب 15.64 و15.73 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

فيما وصل سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه، إلى 15.63 و15.73 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل شبكة فروع بنك البركة، صباح اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وكذلك، حقق سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، متوسطا سعريا عند 19.06 و19.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً لمتوسط سعر العملة الأوروبية المعلن من البنك المركزي المصري، مساء الخميس الماضي.

وعند 19.10 و19.3 جنيه للشراء والبيع، يتداول سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، بفروع بنك البركة، محققاً أعلى مستويات للشراء والبيع بالسوق المحلية صباح اليوم.

فيما يتداول سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.96 و19.22 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك مصر إيران للتنمية، وهو السعر الأدنى بالسوق المحلية للعملة الأوروبية صباح اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وفي المقابل، سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، متوسطا سعريا 22.078 و22.222 جنيه للشراء والبيع، بحسب البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري، أول أمس الخميس.

فيما يتداول سعر العملة الإنجليزية مقابل العملة المصرية، عند 22.10 و22.36 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل شبكة فروع بنك مصر، محققاً أعلى سعر على مستوى الشراء، بمستهل التداولات.

ويتداول سعر الإسترليني مقابل الجنيه، عند 22.01 و22.25 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصرى اليوم عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.



وبلغ سعر الريال السعودي أعلى مستوى له في السوق المصرية عند 4.17 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع لدى بنوك وهي، بنك بلوم، وبنك عوده، وبنك المشرق، وبنك الأهلي المتحد، وبنك HSBC ، وبنك قطر الوطني، والبنك التجارى الدولى ، والمصرف العربى الدولي، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر بينما سجل أدنى سعر شراء عند 4.17 جنيه لدى المصرف المتحد.

ويتداول بنك الإسكندرية سعر العملة السعودية عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وجاء الريال السعودي أمام الجنيه المصري، لدى البنك الأهلي الكويتي ، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى بنك الإمارات دبي الوطني ، 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وكذلك، استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي.



وبلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع لدى بنك بلوم وبنك عوده، وبنك قطر الوطني، وبنك HSBC، بينما عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الإماراتية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

ويتداول البنك الأهلي الكويتي، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر.

وبلغ سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه المصري فى بنك كريدي أجريكول، 4.20 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.