أسعار العملات اليوم السبت 22-1-2022 في مصر

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 22يناير 2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التداولات الصباحية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية، يومي الجمعة والسبت، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بنهاية التعاملات واستقر الدولار والريال، بينما تراجع اليورو بشكل طفيف وفقًا للتقرير اليومي لـ«المال» الذي تقدمه عبر الموقع الإلكتروني خدمة لقرائها، وجاءت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وبين التقرير الصباحي للمال حفاظ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري على مستواه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وأظهر أحدث تقرير للمال على أسعار العملات العربية والأجنبية على شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.67 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل بنك قناة السويس.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي صباح اليوم السبت عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

وعرضت شبكة فروع بنك أبو ظبي التجاري سعر اليورو أمام الجنيه عند 17.67 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغ اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في البنك الأهلي المصري، بحسب آخر تحديث للعملات الأجنبية في السوق.