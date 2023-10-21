أسعار العملات اليوم السبت 21-10-2023 أمام الجنيه المصري

أظهرت مواقع البنوك العاملة في السوق المحلية استقرار أسعار العملات اليوم السبت 21-10-2023 بصورة جماعية أمام عملة مصر المحلية، على نفس المستويات التي أعلنها المصارف العاملة في السوق يوم الخميس الماضي، بسبب الإجازة الأسبوعية للبنوك العاملة في القطاع الرسمي المصرفي بمصر في أيام الجمعة والسبت، ليقدم تقرير المال الدوري المختص بنشر اخر تحديثات العملات العربية والأجنبية داخل البنوك والبنك المركزي المصري كمتوسط سعر العلمة ، لتضم السطور التالية أسعار كل من عملة الولايات المتحدة الأمريكية والعملة الأوروبية والعملة الكويتية وعملة الإمارات العربية المتحدة والجنيه الاسترليني، وجاءت أسعار عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.66 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.38 جنيه للشراء، و 37.51 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.56 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

بحسب اخر تعامل للبنك المركزي المصري على أسعار العملات اليوم

سعر اليورو في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.37 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع.

بنك مصر: 32.37 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 32.47 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

بنك سايب : 32.48 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع، زفقًا لاخر تعامل على أسعار العملات.

سعر الدولار في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك سايب : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب اخر تعامل على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.76 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع.

بنك مصر: 99.44 جنيه للشراء، و 99.71 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 99.63جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 94.17جنيه للشراء، و 100.26 للبيع، بحسب تحديث في السوق المصرية على أسعار .

سعر الجنيه الإسترليني في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.29 جنيه للشراء، و 37.47 للبيع.

بنك مصر: 37.28 جنيه للشراء، و 37.47 للبيع.

البنك المصري الخلييجي : 37.29 جنيه للشراء، و 37.60 للبيع.

بنك سايب : 37.30 جنيه للشراء، و 37.64 للبيع، وفقًا لاخر تحديث في السوق المصرية على أسعار العملات .

سعر الدرهم الإماراتي في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك سايب: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب اخر تحيث داخل السوق المصرفية على أسعار العملات

سعر الريال السعودي في النبوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب اخر التعاملات على مواقع البنوك في مصر على أسعار اليوم.