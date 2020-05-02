أسعار العملات اليوم السبت 2-5-2020 في مصر

مستمرة في تباينها خلال الأسبوعين الماضيين

استمرت أسعار العملات الأجنبية للأسبوع الثاني على التوالي تباينها بين الارتفاع تارة والهبوط أخرى، مقابل الجنيه المصري في البنوك الوطنية والأجنبية.

ويأتي هذا التباين في أسعار العملات مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي، تزامنًا مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وتفاقمها على وجه خاص في منطقة اليورو، وتوقعات بأن تشهد أوروبا حالة من الركود.

وتعلن البنوك يوميًا عن أسعار تلك العملات فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وتقوم بتحديثها على مدار اليوم وفقًا لمتطلبات العرض والطلب استنادًا إلى منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى مطلع نوفمبر 2016، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

متوسط أسعار العملات بنهاية التداولات الأسبوعية

سجل متوسط سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى بنهاية تعاملات أمس الخميس.

كما بلغ سعر اليورو 16.92 جنيه للشراء، 17.04 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.39 جنيه للشراء، 19.51 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.46 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع لدى البنك، والريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع.

وجاءت الأسعار في البنوك العاملة في السوق المحلية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على النحو التالي:

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار بأكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.02 جنيه للشراء، 17.18 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى إلى 19.49 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع، فى حين بلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

وسجل سعر الدولار بثانى أكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.02 جنيه للشراء، 17.17 جنيها للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى ببنك مصر إلى 19.49 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار الدرهم الإماراتي ببنك مصر 4.11 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك قطر الوطنى الأهلي

وسجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع ببنك قطر الوطنى، كما بلغ اليورو 17.04 جنيه 17.19 جنيه، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.52 جنيه 19.72 جنيه للشراء والبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى 4.18 جنيه، 4.20 جنيه، ووصلت أسعار الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني الأهلي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر اليورو17.04 جنيه للشراء، 17.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.52 جنيه للشراء 19.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 4.16 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع. العملات الأجنبية

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 16.84 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.305 جنيه للشراء 19.55 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتى 49.78 جنيه للشراء 50.83 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.13 للشراء، 4.20 -للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بمصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار بمصرف أبو ظبى الاسلامى 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.82 جنيه للشراء، 17.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى ببنك مصر إلى 19.28 جنيه للشراء، 19.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وتتغير الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب، وتشهد السوق المحلية الفترة الحالية تدفق قوي من العملات الأجنبية في ظل ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب.

ومن المعروف أن البنوك المصرية تتيح اسعار بيع وشراء جميع العملات الاجنبية الرئيسة (الدولار-اليورو-الاستيرليني- الفرنك ) إضافة للعملات العربية ( الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الاماراتي والريال القطري).