أظهرت آخر التحديثات استقرار أسعار العملات اليوم السبت 2 إبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وصل صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.19 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 23.91 جنيه للشراء، و24.11 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

فيما أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف اليورو 20.19 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع، طبقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية بفروع بنك قناة السويس.

أسعار العملات

كما استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.84 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، تداول سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 23.85 جنيه للشراء، و24.12 جنيه للبيع، داخل فروع بنك قناة السويس

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصورية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.19 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 23.91 جنيه للشراء، و24.11 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

على مستوى التعاملات داخل شركات الصرافة، بين التقرير الصباحي وصول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 18.25 جنيه للشراء، و18.35 للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.91 جنيه للشراء و24.132 جنيه للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.