استقرت أسعار العملات اليوم السبت 2-12-2023 أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت، ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًّا عن سعر صرف 6 أجنبية وعربية هي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي»، بحسب ماكينات الصراف الآلي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.64 جنيه للشراء، و33.76 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.97 جنيه للشراء، و39.10 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.84 جنيه للشراء، و100.19 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وجاء متوسط أسعار العملات اليوم، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 33.65 جنيه للشراء، و34.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.49 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.

بنك مصر: 33.49 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.

بنك سايب: 33.69 جنيه للشراء، و34.00 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 39.91 جنيه للشراء، و39.33 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.75 جنيه للشراء، و39.21 للبيع.

بنك مصر: 38.75 جنيه للشراء، و39.21 للبيع.

بنك سايب: 39.06 جنيه للشراء، و39.34 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.95 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

بنك مصر: 99.62 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

بنك سايب: 99.94 جنيه للشراء، و100.38 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.22 جنيه للشراء، و8.38 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.