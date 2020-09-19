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أسعار العملات اليوم السبت 19-9-2020 في مصر

تعرف على سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري
فاطمه امام 10:28 ص, السبت, 19 سبتمبر 20 10:28 ص, السبت, 19 سبتمبر 20

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استقرت أسعار العملات اليوم السبت 19-9-2020، أمام الجنيه المصرى، ووفقًا لآخِر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سجل أعلى سعر للشراء الدولار الأمريكي 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع في كل من الأهلي الكويتي، وقناة السويس، وعودة.

وسجلت العملة الأمريكية 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، في 11 بنكًا خلال تعاملات اليوم؛ هي بنك مصر، وكريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، والأهلي المصري، وبنك المشرق، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التنمية الصناعية، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، بنك HSBC.

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فيما جاءت أقل مستويات للعملة الأمريكية في المصرف العربي الدولي والبنك التجاري الدولي ومصر إيران، والبنك العربي الأفريقي الدولي مسجلًا 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري

وسجل اليورو فى بنك مصر مستوى 18.60 جنيه للشراء، و18.75 للبيع خلال تعاملات اليوم.

اليورو الأوروبي
أسعار اليورو الأوروبي اليوم

سجل سعر اليورو في الأهلي الكويتي 18.45 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

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فى بنك HSBC سجل اليورو 18.42 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو في المصرف العربي الدولى بمصر، مسجلًا 18.60 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، خلال التعاملات.

أسعار العملات اليوم والتى من بينها الريال

حقق سعر صرف الريال السعودي فى بنكيْ مصر والبنك الأهلى 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

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سجل الريال السعودي فى بنك الإسكان والتعمير 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

الريال السعودى
سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

وبلغ صرف الريال السعودي فى بنك الكويت الوطني 4.10 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي فى البنك العربي الأفريقي 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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