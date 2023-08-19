أسعار العملات اليوم السبت 19-8-2023 مقابل الجنيه المصري

مازالت أسعار العملات اليوم السبت 19-8-2023 محافظة على مستواها الأخير في البنوك العاملة بالسوق المصرفية، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، بعد أن شهدت بعض العملات حالة من التباين خلال الأسبوع الماضي، واستقرار البعض مثل الدولار والريال السعودي.

وترصد بوابة جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.57 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.33 جنيه للشراء، و 39.46 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.16 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري وفق آخر تقرير.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.40 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

بنك مصر: 33.40 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.51 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.51 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.06 جنيه للشراء، و 39.43 للبيع.

بنك مصر: 39.06 جنيه للشراء، و 39.35 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.19 جنيه للشراء، و 39.51 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 39.19 جنيه للشراء، و 39.56 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدنيار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.27 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

بنك مصر: 99.95 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.55 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.62 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.