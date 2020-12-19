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أسعار العملات اليوم السبت 19-12-2020 في مصر

وصل سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية المصرية، في البنوك المصرية إلى مستوى 15.60 جنيه للشراء،
فاطمه امام 10:29 ص, السبت, 19 ديسمبر 20 10:29 ص, السبت, 19 ديسمبر 20

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حققت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا مقابل الجنيه المصري، بالسوق المحلية المصرية، اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 في عدد من البنوك وشركات الصرافة في ختام التداولات الأسبوعية.

ووفق آخر تحديثات أكبر مصرف في السوق المصرية ” البنك الأهلي المصري” .. استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملة المحلية المصرية عند مستوى 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وعند مستوى 4.16 جنيه يقدم بنك المصرف المتحد كأقل سعر لشراء العملة الإماراتية داخل السوق المصرفية.

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سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

واستقر سعر العملة الإنجليزية داخل مقصورة البنك المركزي المصري،  أمام نظيرتها المصرية، عند مستوى 20.97 جنيه للشراء، 21.15 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات السوق.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني داخل أكبر مصرف خاص في السوق المصرية (البنك التجاري الدولي) عند مستوى 20.87 جنيه للشراء، 21.14 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

سعر اليورو فى البنوك المصرية

كما جاءت أخر تحديثات البنك المركزي المصري، عن سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوى 18.72 جنيه، 18.08 جنيه، لاسيما أنه وصل مقابل الجنيه المصري داخل بنك أكبر مصرف خاص في السوق المصرية، (البنك التجاري الدولي) ،إلى مستوى 20.86 جنيه للشراء، 21.05 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنوك المصرية

وصل سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية المصرية، في البنوك المصرية إلى مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فيما يقدم أكبر مصرف حكومي مصر سعر الدولار عند مستوى 15.60 جنيه للشراء.

 سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما أظهر تقرير “المال” وصول السعر داخل البنك المركزي إلى مستوى 4.08 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

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كما ارتفع سعر الريال السعودي في بنك، CIB على مستوى الشراء، ليصل إلى 4.08 جنيه للشراء، وقرش آخر على مستوى البيع مسجلا 4.18 جنيه، بداية التداولات الصباحية.

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بقلم فاطمه امام

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