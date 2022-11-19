أسعار العملات اليوم السبت 19-11-2022 مقابل الجنيه في البنوك

سجلت أسعار العملات اليوم السبت 19-11-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، استقرارا في ثاني أيام الأجازة الأسبوعية، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار، والريال السعودي، واليورو، والدينار الكويتي، الجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي»، وفقا لماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والعربية والأجنبية، ومواقعها الرسمية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.44 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.24 جنيه للشراء، و 25.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.30 جنيه للشراء، و 79.65 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 28.85 جنيه للشراء، و 28.95 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.65 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك التجارى الدولى: 24.46 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.42 جنيه للشراء، و 24.47 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.45 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

بنك مصر: 24.42 جنيه للشراء، و 24.47 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.49 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.49 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

مصرف أبو ظبى الإسلامى: 6.51 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

البنك المصرى الخليجي: 6.49 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطنى: 24.24 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.16 جنيه للشراء، و 25.46 للبيع.

بنك مصر: 25.16 جنيه للشراء، و 25.46 للبيع.

المصرف المتحد: 25.19 جنيه للشراء، و 25.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلى القطرى: 75.94 جنيه للشراء، و 79.70 للبيع.

بنك مصر: 76.61 جنيه للشراء، و 79.54 للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 76.18 جنيه للشراء، و 81.21 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.55 جنيه للشراء، و 79.54 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك البركة : 28.98 جنيه للشراء، و 29.31 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 28.72 جنيه للشراء، و 29.25 للبيع.

بنك مصر: 28.72 جنيه للشراء، و 29.25 للبيع.

بنك قناة السويس: 28.82 جنيه للشراء، و 29.31 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلى الكويتى: 6.65 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 6.64 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع

بنك مصر: 6.65 جنيه للشراء، و 6.66 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.65 جنيه للشراء، و 6.66 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.