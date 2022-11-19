أسعار العملات اليوم السبت 19-11-2022 مقابل الجنيه في البنوك

سجلت أسعار العملات اليوم السبت 19-11-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، استقرارا في ثاني أيام الأجازة الأسبوعية، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار، والريال السعودي، واليورو، والدينار الكويتي، الجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي»، وفقا لماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والعربية والأجنبية، ومواقعها الرسمية.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 24.44 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 25.24 جنيه للشراء، و 25.33 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.30 جنيه للشراء، و 79.65 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 28.85 جنيه للشراء، و 28.95 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.65 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك التجارى الدولى: 24.46 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 24.42 جنيه للشراء، و 24.47 للبيع.
بنك الإسكندرية: 24.45 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.
بنك مصر: 24.42 جنيه للشراء، و 24.47 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك مصر: 6.49 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 6.49 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.
مصرف أبو ظبى الإسلامى: 6.51 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.
البنك المصرى الخليجي: 6.49 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطنى: 24.24 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 25.16 جنيه للشراء، و 25.46 للبيع.
بنك مصر: 25.16 جنيه للشراء، و 25.46 للبيع.
المصرف المتحد: 25.19 جنيه للشراء، و 25.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلى القطرى: 75.94 جنيه للشراء، و 79.70 للبيع.
بنك مصر: 76.61 جنيه للشراء، و 79.54 للبيع.
بنك الاستثمار العربى: 76.18 جنيه للشراء، و 81.21 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 76.55 جنيه للشراء، و 79.54 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك البركة : 28.98 جنيه للشراء، و 29.31 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 28.72 جنيه للشراء، و 29.25 للبيع.
بنك مصر: 28.72 جنيه للشراء، و 29.25 للبيع.
بنك قناة السويس: 28.82 جنيه للشراء، و 29.31 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلى الكويتى: 6.65 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع.
المصرف العربى الدولى: 6.64 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع
بنك مصر: 6.65 جنيه للشراء، و 6.66 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 6.65 جنيه للشراء، و 6.66 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.