أسعار العملات اليوم السبت 18-3-2023 أمام الجنيه المصري

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، و 32.78 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.17 جنيه للشراء، و 37.29 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.42 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.44 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.
بنك مصر: 32.44 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 32.55 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 32.62 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع، وفق
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 36.98 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.
بنك مصر: 36.98 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 37.10 جنيه للشراء، و 37.48 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 37.16 جنيه للشراء، و 37.48 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.00 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.86 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.
بنك مصر: 96.88 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 94.93 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.40 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.