أسعار العملات اليوم السبت 18-3-2023 أمام الجنيه المصري

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم السبت 18-3-2023، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًّا تفصيليًّا عن سعر صرف 6 عملات عربية أجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترلنيي، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، استنادَا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط السعر، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، و 32.78 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.17 جنيه للشراء، و 37.29 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.42 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.44 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

بنك مصر: 32.44 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.55 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 32.62 جنيه للشراء، و 32.91 للبيع، وفق

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 36.98 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.

بنك مصر: 36.98 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.10 جنيه للشراء، و 37.48 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.16 جنيه للشراء، و 37.48 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.00 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 96.86 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

بنك مصر: 96.88 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.93 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.40 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.