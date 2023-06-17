أسعار العملات اليوم السبت 17-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات داخل البنوك في اخر تحديثاتها اليومية على أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
استقر متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم عند: 100.37 جنيه للشراء، 100.72 للبيع،وفق أسعار العملات اليوم
جاء متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند : 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
وصل متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى : 39.03 جنيه للشراء، 39.17 للبيع.
بلغ متوسط سعر اليورو اليوم أمام الجنيه : 33.40 جنيه للشراء، 33.52 للبيع.
عرض المركزي متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم عند: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، .
كما استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
استقرت عملة الكويت داخل البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.
وصل الدينار داخل بنك الكويت الوطني أمام الجنيه إلى : 94.77 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.
بلغت عملة دولة الكويت أمام الجنيه بفروع ببنك مصر: 100.13 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.
سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي: 97.73 جنيه للشراء، 100.75 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بلغ سعر الريال السعودي ببنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
عرض البنك الأهلى المصري الدينار الكويتي عند: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
وصل سعر العملة السعودية داخل بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سجل سعر الريال السعودي أمام بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
جاء سعر الدرهم داخل بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بلغ سعر الدرهم أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
وصل سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
جاء سعر عملة الإمارات ببنك أبو ظبي التجاري عند: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
عرض بنك مصر سعر الجنيه الاسترليني عند : 38.83 جنيه للشراء، 39.09 للبيع.
عرض موقع البنك الأهلي المصري العملة الإنجليزية عند : 38.83 جنيه للشراء، 39.09 للبيع.
وصل الجنية الاسترليني ببنك أبو ظبي التجاري إلى : 38.96 جنيه للشراء، 39.22 للبيع.
بسجلت ببنك التنمية الصناعية أمام الجنيه: 38.83 جنيه للشراء، 39.09 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
أتاح بنك التنمية الصناعية سعر اليورو أمام الجنيه عند : 33.23 جنيه للشراء، 33.45 للبيع.
وصل سعر اليورو أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري: 33.22 جنيه للشراء،33.56 للبيع.
وصل سعر اليورو ببنك أبو ظبي التجاري: 33.33 جنيه للشراء، 33.56 للبيع.
كما عرض الموقع الإلكتروني لبنك مصر السعر عند: 33.22 جنيه للشراء، 33.56 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
وصل سعر الدولار داخل البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
عرض بنك أبو ظبي التجاري السعر عند : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بلغ سعر الدولار بفروع بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
عرض بنك التنمية الصناعية العملة الأمريكية عند: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار