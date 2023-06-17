أسعار العملات اليوم السبت 17-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات داخل البنوك في اخر تحديثاتها اليومية على أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم السبت 17-6-2023 استقرارها أمام الجنيه المصري، على الخميس، وذلك على مستوى الشراء والبيع العملات داخل بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع، بسبب إجازة القطاع المصري الجمعة والسبت، وينشر موقع جريدة «المال» تقريرا بمتوسطات أسعار الصرف لـ 6 عملات مقابل الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

استقر متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم عند: 100.37 جنيه للشراء، 100.72 للبيع،وفق أسعار العملات اليوم

جاء متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند : 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

وصل متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى : 39.03 جنيه للشراء، 39.17 للبيع.

بلغ متوسط سعر اليورو اليوم أمام الجنيه : 33.40 جنيه للشراء، 33.52 للبيع.

عرض المركزي متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم عند: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، .

كما استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

استقرت عملة الكويت داخل البنك الأهلي المصري: 99.45 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.

وصل الدينار داخل بنك الكويت الوطني أمام الجنيه إلى : 94.77 جنيه للشراء، 101.01 للبيع.

بلغت عملة دولة الكويت أمام الجنيه بفروع ببنك مصر: 100.13 جنيه للشراء، 100.46 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي: 97.73 جنيه للشراء، 100.75 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي ببنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

عرض البنك الأهلى المصري الدينار الكويتي عند: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

وصل سعر العملة السعودية داخل بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي أمام بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

جاء سعر الدرهم داخل بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بلغ سعر الدرهم أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

جاء سعر عملة الإمارات ببنك أبو ظبي التجاري عند: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

عرض بنك مصر سعر الجنيه الاسترليني عند : 38.83 جنيه للشراء، 39.09 للبيع.

عرض موقع البنك الأهلي المصري العملة الإنجليزية عند : 38.83 جنيه للشراء، 39.09 للبيع.

وصل الجنية الاسترليني ببنك أبو ظبي التجاري إلى : 38.96 جنيه للشراء، 39.22 للبيع.

بسجلت ببنك التنمية الصناعية أمام الجنيه: 38.83 جنيه للشراء، 39.09 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

أتاح بنك التنمية الصناعية سعر اليورو أمام الجنيه عند : 33.23 جنيه للشراء، 33.45 للبيع.

وصل سعر اليورو أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري: 33.22 جنيه للشراء،33.56 للبيع.

وصل سعر اليورو ببنك أبو ظبي التجاري: 33.33 جنيه للشراء، 33.56 للبيع.

كما عرض الموقع الإلكتروني لبنك مصر السعر عند: 33.22 جنيه للشراء، 33.56 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار داخل البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

عرض بنك أبو ظبي التجاري السعر عند : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار بفروع بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

عرض بنك التنمية الصناعية العملة الأمريكية عند: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار

اليوم.