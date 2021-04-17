أسعار العملات اليوم السبت 17-4-2021 في البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقارنة بالجنيه المصري، استقرارًا داخل شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة، بمستهل تعاملات اليوم السبت، 17-4-2021، وفقاً لتقرير أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، بالبنوك الرئيسية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري، لدى أكبر مصرفين حكوميين في السوق المحلية، الأهلي ومصر، عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، بمستهل تعاملاته اليوم.

كما بلغ المتوسط السعري للعملة الخضراء، عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، أول أمس.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر صرف اليورو مقارنة بنظيره المحلي، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر البنوك الحكومية المحلية من حيث الأصول، عند 18.68 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع بالأهلي، و18.66 و18.84 للشراء والبيع، على الترتيب، ببنك مصر.

فيما سجلت العملة الأوروبية متوسط سعري عند 18.69 و18.82 جنيه للشراء والبيع، على الترتيب، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري. أسعار العملات 17/5

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقارنة بالجنيه المصري، داخل فروع بنكي “الأهلي المصري” و”مصر”، عند 21.49 و21.48 جنيه للشراء، 21.69 جنيه للبيع، في بداية تداولات اليوم السبت.

فيما احتفظت العملة الإنجليزية بمستويات 21.54 و21.68 جنيه للشراء والبيع، على الترتيب، كمتوسط سعري داخل السوق المصرفية المحلية، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

تعرض شاشات التداول داخل فروع أكبر مصرفين حكوميين، “الأهلي” و”مصر”، سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري، عند 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل التعاملات.

فيما لا يزال يحتفظ المتوسط السعري لعملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، في سوق العملات بمصر، عند مستويات 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، منذ أول أمس، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

عرضت أسعار العملات الأجنبية والعربية، في بداية التداولات، أعلى سعر صرف للدرهم الإماراتي مقابل نظيره المصري بالسوق المحلية، على مستويات الشراء، عند 4.26 جنيه للشراء، داخل بنوك بلوك وعوده وقطر الوطني.

وفيما يتعلق بمتوسط سعر العملة الإماراتية مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري جاء عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.