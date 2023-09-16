أسعار العملات اليوم السبت 16-9-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت مواقع البنوك الإلكترونية استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة 15-9-2023، على نفس المستويات المعلنة أمس الخميس نهاية التداولات الأسبوعية، ليبدأ القطاع المصرفي المصري إجازته الأسبوعية الجمعة والسبت، ويعاود العمل بمستهل تداولات يوم الأحد المقبل، لتعرض المال في تقريرها التالي مستوى سعر شراء وبيع سلة العملات الرئيسية 6 عربية وأجنبية تضم كلا من : «عملة الولايات المتحدة، والعملة الأوروبية، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، ووحدة النقد السعودية، والدينار الكويتي»، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.09 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.45 جنيه للشراء، و 38.58 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.88 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث على متوسط أسعار العملات اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 30.85جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الاستثمار العربي : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب اخر تعامل على أسعار العملات .

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.97 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

بنك مصر: 32.99 جنيه للشراء، و 33.16 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 32.87 جنيه للشراء، و 33.27 للبيع.

بنك الاستثمار العربي 32.87جنيه للشراء، و 33.27 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.34 جنيه للشراء، و 38.58 للبيع.

بنك مصر: 38.38 جنيه للشراء، و 38.57 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.30 جنيه للشراء، و 38.70 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 38.30جنيه للشراء، و 38.70للبيع، وفق أسعار .

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب اخر تعامل على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك البنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع.

ابنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب اخر تعاملات على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.02 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.43جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03جنيه للشراء، و 102.51للبيع، بحسب التعاملات الأخيرة على أسعار اليوم.