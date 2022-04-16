أظهرت التعاملات الصباحية استقرار أسعار العملات اليوم السبت 16 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

كما أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيها للبيع، فيما تداول سعر صرف الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

وبلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

واستقرت مستويات سعر صرف الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.33 جنيه للشراء، 18.43 للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

أسعار العملات

وبلغت مستويات سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام نظيره المصري مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

فيما وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني 24.02 جنيه للشراء، و24.23 للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

كما أظهرت التداولات الصباحية وصول سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.35 جنيه للشراء، و18.42 للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني على شاشات تداول البنك إلى 24.05 جنيه للشراء و24.23 للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

كما أظهرت التحديثات الأخيرة وصول مستويات سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.94 جنيه للشراء، و20.12 جنيها للبيع.

وبينت آخر التعاملات وصول سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي.

وبلغت سعر صرف الريال السعودي إلى 4.97 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.