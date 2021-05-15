أسعار العملات اليوم السبت 15-5-2021 في البنوك المصرية

الريال السعودي يسجل أدنى سعر في السوق المصرية عند 4.03 جنيه

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 15-5-2021؛ أمام الجنيه في البنوك المصرية، نظرًا إلى عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك والتي تنتهي غدًا الأحد.

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق 17 مايو 2021.

وبحسب بيانات البنك المركزي، شهدت أسعار العملات تباينًا أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل الدولار في المتوسط مستوى 15.626 جنيه للشراء، وسجل اليورو 19.01 جنيه، وبلغ متوسط الجنيه الإسترليني 22.10 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي 4.166 جنيه و4.254 جنيه للشراء على الترتيب.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي الكويتي، وحيدًا، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، مسجلًا 15.65 جنيه للشراء.

في حين تداول البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك فيصل الإسلامي سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند أدنى مستوى في مصر، مسجلًا 15.61 جنيه للشراء.

وبلغت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، لدى بنك الكويت الوطني، مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لدى بنك التنمية الصناعية.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك QNB الأهلي، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

تداول بنك كريدي أجريكول العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 18.95 جنيه للشراء، و18.14 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي CIB سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

وسجل اليورو أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

وسجل اليورو أعلى مستوى في مصر لدى البنك الأهلي الكويتي، 18.97 جنيه للشراء، في حين عرض مصرف أبوظبي الإسلامي أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.80 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

عرض الأهلي الكويتي أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 22.07 جنيه، بينما يتداول أدنى مستوى له عند 21.05 جنيه للشراء، لدى بنك بلوم.

وبلغ سعر العملة الإنجليزية لدى بنك مصر عند مستوى 21.91 جنيه للشراء، و22.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى 21.67 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 22.02 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ الريال السعودي أدنى مستوى له في السوق المصرية 4.03 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.17 جنيه لدى 6 بنوك أبرزها بنك بلوم، وبنك عوده، وبنك المشرق.

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر، مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويتداول بنك فيصل الإسلامي سعر العملة السعودية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، لدى البنك المصري الخليجي، 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.26 جنيه للشراء لدى بنك بلوم وبنك عوده، وبنك HSBC. بينما عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.16 جنيه للشراء.

واستقر سعر العملة الإماراتية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

ويتداول البنك الأهلي الكويتي، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، سعر 4.21 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع لدى بنك التنمية الصناعية.