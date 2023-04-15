أسعار العملات اليوم السبت 15-4-2023 أمام الجنيه المصري

حققت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم السبت 15-4-2023 أمام الجنيه المصري استقرارًا، ويرجع ذلك إلى استمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، والتي تنتهي يوم بعد غدٍ الإثنين، إذ تستأنف البنوك عملها الثلاثاء، وترصد جريدة المال في هذا التقرير سعر 6 عملات هي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفق 4 بنوك حكومية وعربية، ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر اليورو اليوم: 33.96 جنيه للشراء، 34.08 للبيع.

حقق سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.70 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم إلى: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.56 جنيه للشراء، 38.69 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

وصل سعر الدولار اليوم إلى: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بلغ في المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

قدّر بنك مصر سعر الريال السعودي بـ: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

ذكر البنك الأهلي المصري أن سعر الريال السعودي وصل إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

قال مصرف أبوظبي الإسلامي إن سعر الريال السعودي وصل إلى: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

قدّر بنك مصر سعر اليورو بـ: 33.75 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.

حدد البنك الأهلي المصري سعر اليورو بـ: 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع، وفق أسعار العملات.

وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى: 33.92 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.

حقق في المصرف العربي الدولي: 33.86 جنيه للشراء، 34.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

قدّر البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي بـ: 99.84 جنيه للشراء، 100.83 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

حقق في مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

وصل في بنك مصر إلى: 99.84 جنيه للشراء، 100.80 للبيع.

بلغ في المصرف العربي الدولي: 100.76 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بلغ في بنك مصر: 38.37 جنيه للشراء، 38.65 للبيع.

سجل في المصرف العربي الدولي: 38.50 جنيه للشراء، 38.67 للبيع.

حقق في مصرف أبوظبي الإسلامي: 38.56 جنيه للشراء، 38.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

وصل في البنك الأهلي المصري إلى: 38.37 جنيه للشراء، 38.67 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

حدد البنك الأهلي المصري سعر الدرهم الإماراتي بـ: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بلغ في المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سجل في بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

وصل في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

حدد بنك مصر سعر الدولار بـ: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

سجل في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وصل في البنك الأهلي المصري إلى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.