أسعار العملات اليوم السبت 15-4-2023 أمام الجنيه المصري

حققت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
بلغ سعر اليورو اليوم: 33.96 جنيه للشراء، 34.08 للبيع.
حقق سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.70 جنيه للشراء، 101.05 للبيع.
وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم إلى: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.56 جنيه للشراء، 38.69 للبيع، وفق متوسط أسعار
وصل سعر الدولار اليوم إلى: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بلغ في المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
قدّر بنك مصر سعر الريال السعودي بـ: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
ذكر البنك الأهلي المصري أن سعر الريال السعودي وصل إلى: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
قال مصرف أبوظبي الإسلامي إن سعر الريال السعودي وصل إلى: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
قدّر بنك مصر سعر اليورو بـ: 33.75 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.
حدد البنك الأهلي المصري سعر اليورو بـ: 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع، وفق أسعار العملات.
وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى: 33.92 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.
حقق في المصرف العربي الدولي: 33.86 جنيه للشراء، 34.01 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
قدّر البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي بـ: 99.84 جنيه للشراء، 100.83 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
حقق في مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.
وصل في بنك مصر إلى: 99.84 جنيه للشراء، 100.80 للبيع.
بلغ في المصرف العربي الدولي: 100.76 جنيه للشراء، 101.10 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
بلغ في بنك مصر: 38.37 جنيه للشراء، 38.65 للبيع.
سجل في المصرف العربي الدولي: 38.50 جنيه للشراء، 38.67 للبيع.
حقق في مصرف أبوظبي الإسلامي: 38.56 جنيه للشراء، 38.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
وصل في البنك الأهلي المصري إلى: 38.37 جنيه للشراء، 38.67 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
حدد البنك الأهلي المصري سعر الدرهم الإماراتي بـ: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بلغ في المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سجل في بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.
وصل في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
حدد بنك مصر سعر الدولار بـ: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار
سجل في المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
وصل في البنك الأهلي المصري إلى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.