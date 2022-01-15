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أسعار العملات اليوم السبت 15-1-2022 في مصر

العملات استقرت بشكل جماعي
‫محمود الصباغ‬‎ 10:32 ص, السبت, 15 يناير 22 10:32 ص, السبت, 15 يناير 22

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استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة بشكل جماعي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 15 يناير 2022 مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، حيث استقر كل من الدولار والريال، بينما تراجع اليورو الأوروبي بشكل طفيف وفقًا للتقرير اليومي لـ«المال» الذي تقدمه عبر الموقع الإلكتروني خدمة لقرائها، وجاءت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، على النحو التالي:

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أسعار العملات في بنك مصر

استقرت أسعار العملات اليوم السبت مقابل الجنيه المصري وحاقظ سعر الدولار على مستواه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

وبلغ سعر اليورو 17.60 جنيه للشراء، و17.75 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وبلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.63 للشراء، و17.78 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل بنك قناة السويس.

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أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار مستويات الريال السعودى داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

كما حافظت العملة الأمريكية على مستواها داخل البنك التجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

وحافظت أسعار العملات على مستواها داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري وجاء سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 17.63 جنيه للشراء، و17.76 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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