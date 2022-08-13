أسعار العملات اليوم السبت 13-8-2022 أمام الجنيه المصري

حققت أسعار العملات اليوم السبت الموافق 13-8-2022، أمام الجنيه المصري، استقرارًا نسبيًا، لكن الدينار الكويتي واليورو ، انخفضا في آخر تحديث أصدره البنك الأهلي المصري مساء الجمعة على موقعه الإلكتروني، ويستعرض موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًا بأسعار 6 عملات عربية وأجنبية، وفق ما تظهره ماكينات الصراف الآلي في عدد من البنوك، وهي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.29 جنيه للشراء، و 62.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.75 جنيه للشراء، و 19.84 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.36 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

انخفض في البنك الأهلي المصري إلى: 19.59 جنيه للشراء، و 19.78 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 19.67 جنيه للشراء، و 19.88 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.64 جنيه للشراء، و 19.88 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.62 جنيه للشراء، و 19.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 23.26 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 23.32 جنيه للشراء، و 23.50 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.29 جنيه للشراء، و 23.49 جنيه للبيع.

بنك مصر: 23.26 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

انخفض قرشين في البنك الأهلي المصري: 59.93 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 59.59 جنيه للشراء، و 65.54 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.06 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.