أسعار العملات اليوم السبت 13-5-2023 أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.86 جنيه للشراء، و39.00 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.59 جنيه للشراء، و100.94 للبيع، بحسب متوسط أسعار
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء و30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات.
بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية : 33.68 جنيه للشراء، و34.03 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 33.68 جنيه للشراء، و34.03 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك مصر: 33.52 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.52 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك أبوظبي التجاري: 38.76 جنيه للشراء، و39.12 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.44 جنيه للشراء، و38.99 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
بنك مصر: 38.46 جنيه للشراء، و38.99 للبيع.
بنك الإسكندرية : 38.76 جنيه للشراء، و39.12 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية : 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.
بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، و101.03 للبيع، بحسب أسعار العملاتسعر الدولار اليوم.
بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.
بنك الإسكندرية : 97.30 جنيه للشراء، و101.03 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية : 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و8.43 للبيع، بحسب أسعار