أسعار العملات اليوم السبت 13-5-2023 أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم السبت 13-5-2023 أمام الجنيه المصري استقرارًا، لكنها على مدار شهرين – رصدتهما جريدة المال – عبر موقع البنك المركزي المصري، حققوا تباينًا، فالعملة الأمريكية والسعودية استطاعا الاستقرار، فيما لازالت العملتين الأوروبية والكويتية يتفاوتان ويحققان ارتفاعًا في حين وانخفاضًا في حين آخر، ونستعرض في هذا التقرير حركة صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي».

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.86 جنيه للشراء، و39.00 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.59 جنيه للشراء، و100.94 للبيع، بحسب متوسط أسعار

بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء و30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية : 33.68 جنيه للشراء، و34.03 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 33.68 جنيه للشراء، و34.03 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 33.52 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.52 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك أبوظبي التجاري: 38.76 جنيه للشراء، و39.12 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.44 جنيه للشراء، و38.99 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 38.46 جنيه للشراء، و38.99 للبيع.

بنك الإسكندرية : 38.76 جنيه للشراء، و39.12 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية : 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، و101.03 للبيع، بحسب أسعار العملاتسعر الدولار اليوم.

بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.

بنك الإسكندرية : 97.30 جنيه للشراء، و101.03 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية : 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و8.43 للبيع، بحسب أسعار

اليوم.