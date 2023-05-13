أسعار العملات اليوم السبت 13-5-2023 أمام الجنيه المصري

تستعرض جريدة المال، في هذا التقرير أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.86 جنيه للشراء، و39.00 للبيع، بحسب متوسط أسعار
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.59 جنيه للشراء، و100.94 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء و30.85 للبيع.
المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.52 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.
المصرف المتحد: 33.58 جنيه للشراء، 34.03 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك مصر: 33.52 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.
بنك قناة السويس: 33.70 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.46 جنيه للشراء، و38.99 للبيع.
بنك قناة السويس: 38.83 جنيه للشراء، 39.12 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.44 جنيه للشراء، و38.99 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
البنك التجاري الدولي: 38.76 جنيه للشراء، 39.12 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي الكويتي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.
المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.
بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، و100.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع، وفق أسعار
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.