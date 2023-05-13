أسعار العملات اليوم السبت 13-5-2023 أمام الجنيه المصري

تستعرض جريدة المال، في هذا التقرير أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم السبت 13-5-2023 أمام الجنيه المصري في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وحققت العملات تباينًا طوال الأسبوع المصرفي المنقضي، ويُتوقع أن تستمر حالة الهدوء في حركة تداول العملات الأسبوع المصرفي القادم والذي يبدأ غدًا الأحد، والتقرير يشير إلى سعر صرف 6 عملات وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي».

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.86 جنيه للشراء، و39.00 للبيع، بحسب متوسط أسعار

بالبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.59 جنيه للشراء، و100.94 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء و30.85 للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.52 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

المصرف المتحد: 33.58 جنيه للشراء، 34.03 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 33.52 جنيه للشراء، و33.92 للبيع.

بنك قناة السويس: 33.70 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.46 جنيه للشراء، و38.99 للبيع.

بنك قناة السويس: 38.83 جنيه للشراء، 39.12 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.44 جنيه للشراء، و38.99 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 38.76 جنيه للشراء، 39.12 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي الكويتي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.

بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، و100.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع، وفق أسعار

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.