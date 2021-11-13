أسعار العملات اليوم السبت 13-11-2021 في مصر

أظهرت آخر مستويات العملات داخل شبكة فروع البنوك بحسب التقرير الصباحي للمال اليوم السبت 13 نوفمبر 2021، أمام الجنيه على نفس الأسعار المعلنة داخل البنوك الكبرى وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية الخميس، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، التي تضم كلًّا من أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو الأوروبي، والدينار الكويتي. والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

وعلى نفس مستويات الخميس الماضي وصول سعر الدولار الأمريكي داخل بنك مصر على شاشات التداول اليوم سعر الدولار الأمريكي عند 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع.

وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر اليورو عند مستوي 18.83 جنيه للشراء، 19.06 جنيه للبيع، بينما بلغ الجنيه الاسترلينى 21.56 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.09 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي

وعلى نفس مستويات الخميس سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنك الأهلي وصول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع.

وأظهر تقرير المال وصول سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 18.08 جنيه مصري للشراء، و18.24 جنيه مصري للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

وفي بداية التعاملات الصباحية جاء سعر صرف العملات داخل بنك أبوظبي التجاري ليسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع، وبلغ سعر شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.07جنيه مصري للشراء، و18.22 جنيه مصري للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات في المصرف المتحد

أمام الجنيه المصري جاء سعر صرف الدولار داخل المصرف المتحد عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و 15.76 جنيه مصري للبيع، وجاء سعر اليورو أمام الجنيه 18.08 جنيه مصري للشراء، و18.25 جنيه مصري للبيع، ووصل شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.04 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

على نفس مستويات الخميس الماضي جاء سعر صرف أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع ببنك الإسكندرية، ليكون سعر الدولار الأمريكي 15.66 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع.

وأظهر التقرير سعر اليورو الأوروبي إلى سعر 18.06 جنيه مصري للشراء، 18.24 جنيه مصري للبيع، وكان سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.16 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

داخل بنك الإسكندرية وصل الدولار الأمريكي عند مستوى 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، بينما بلغت مستويات سعر اليورو الأوروبي مستوى 18.83 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع.