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أسعار العملات اليوم السبت 11-9-2021 في مصر

الدولار يواصل استقراره نتيجة العلطة الرسمية اليوم
فاطمة إمام 11:14 ص, السبت, 11 سبتمبر 21 11:14 ص, السبت, 11 سبتمبر 21

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استقرت مستويات أسعار العملات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وشملت الأسعار الدولار والريال السعودي واليورو، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لقرائها بشكل يومي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

جاءت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 18.55 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في شركات الصراف

في صباح اليوم سجلت مستويات سعر صرف الدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، كما سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في بنك CIB، وجاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.36 جنيه للشراء، و18.56 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وعلى صعيد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري جاء عند 15.650 جنيه للشراء، و15.748 للبيع، واليورو 18.569 جنيه للشراء، و18.686 للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.262 جنيه للشراء، و4.290 للبيع.

أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

أظهرت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.71 جنيه للشراء، و21.94 للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

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أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

أوضحت شاشات تداول البنك العربي الأفريقي الدولي تداول سعر الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وجاءت مستويات اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.57 جنيه للشراء، و18.76 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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