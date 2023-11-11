أسعار العملات اليوم السبت 11-11-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت المواقع الإلكترونية للبنوك استقرار أسعار اليوم السبت 11-11-2023، بصورة جماعية أمام العملة المحلية لمصر على مستويات الشراء والبيع التي قدمتها البنوك الخميس الماضي، بسبب إجازة البنوك العاملة في السوق المحلية في أيام الجمعة والسبت، فخلال السطور التالي تقدم المال نيوز لقراءها سعر الـ 6 عملات الرئيسية في في البنوك هي «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي» بحسب مسح أجرته على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.96 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.80 جنيه للشراء، و 37.93 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.82 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب تحديث البنك المركزي المصري على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

المصرف العربي الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا للتحديث الأخير على أسعار العملات في السوق الرسمية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.84 جنيه للشراء، و33.05 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.95 جنيه للشراء، و33.14 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 32.95 جنيه للشراء، و33.17 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.01 جنيه للشراء، و33.16 للبيع، وفقًا للتحديث الأخير للبنوك على أسعار في مصر.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.68 جنيه للشراء، و37.97 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.86 جنيه للشراء، و37.97 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 37.80 جنيه للشراء، و38.09 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.87 جنيه للشراء، و38.05 للبيع، بحسب آخر التحديثات على مستويات أسعار العملات في مصر.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع، وفقًا للتحديث الأخير للمصارف على أسعار العملات في السوق الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.63 جنيه للشراء، و99.88 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.96 جنيه للشراء، و99.88 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 99.87 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.36 جنيه للشراء، و100.48 للبيع، وفقًا للتحديث الأخير للبنوك المحلية على أسعار العملات في مصر

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و8.46 للبيع، وفقًا للتحديث الأخير للمصارف المحلية على أسعار في اليوم في مصر.