أسعار العملات اليوم السبت 10-7-2021 في البنوك المصرية

شهدت مستويات أسعار العملات اليوم السبت 10-7-2021، استقرارا مقابل الجنيه المصري، لتصبح على نفس مستويات الخميس داخل البنوك المصرية الحكومية منها، والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية الجمعة والسبت، بحسب أسعار العملات في مصر المعلنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار العملات في البنوك المصرية على النحو التالي:

أسعار العملات فى البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد سعر صرف الدولار الأمريكي جاء أمام نظيره المصري في السوق المحلية عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بينما يتداول سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.41 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

وفي بداية التعاملات الصباحية.. استقرت أسعار العملات العربية في البنك الأهلي، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، فى اليوم عند مستويات 21.47 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع، ووصل الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أسعار-العملات-اليوم

أسعار العملات في شركات الصرافة

جاء سعر الدولار داخل شركة مصر للصرافة، عند مستويات 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، 18.41 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، ووصل الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، إلى 21.47 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع.

وعلى الجانب الآخر سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما تداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك التجاري الدولي CIB

ومن ناحية أخرى.. وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنك التجاري الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، ويتداول سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.41 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وعن الجنيه الإسترليني جاء عند مستويات 21.47 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع.

وعند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع جاء الريال داخل البنك التجاري الدولي ، وجاء الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بمستوى سعري 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

اختتم البنك المركزي تداولات أول أمس سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وسجل اليورو أمام الجنيه، 18.53 جنيه للشراء و18.656 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، بمستويات 21.53 جنيه للشراء و21.67 جنيه للبيع، ووصل الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ظل عند مستويات 4.257 جنيه للشراء و4.285 جنيه للبيع. تبادل-عملات

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

وجاء آخر تحديث للدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، ووصل الإسترليني مقابل العملة المحلية، إلى 21.47 جنيه للشراء و21.72 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية قرب 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم مقابل الجنيه، عند 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك العربي الأفريقي

وجاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عند مستويات 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع وسجل اليورو أمام الجنيه، 18.43 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

ومن ناحية أخرى بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدول ، 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وجاء الدرهم مقابل الجنيه، عند 4.20 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.