أسعار العملات اليوم السبت 10-6-2023 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم السبت 10-6-2023، مقابل الجنيه المصري، استقرارًا لسعري الشراء والبيع، في ثاني أيام الاجازة الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي. ويعرض موقع «جريدة المال»، في التقرير التالى، سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقًا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.08 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.42 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.22 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.89 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.00 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

بنك مصر: 32.89 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.30 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، و 38.64 للبيع.

ميد بنك: 38.32 جنيه للشراء، و 38.74 للبيع.

بنك مصر: 38.24 جنيه للشراء، و 38.50 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 38.36 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 99.33 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

بنك مصر: 100.01 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، و 8.399 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.392 جنيه للشراء، و 8.399 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.