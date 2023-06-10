أسعار العملات اليوم السبت 10-6-2023 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.08 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.42 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.22 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.89 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.00 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.
بنك مصر: 32.89 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 33.30 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، و 38.64 للبيع.
ميد بنك: 38.32 جنيه للشراء، و 38.74 للبيع.
بنك مصر: 38.24 جنيه للشراء، و 38.50 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 38.36 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.33 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
بنك مصر: 100.01 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، و 8.399 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.392 جنيه للشراء، و 8.399 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.