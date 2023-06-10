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أسعار العملات اليوم السبت 10-6-2023 مقابل الجنيه المصري

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استقرار سعري الصرف بالبنوك

أسعار العملات اليوم السبت 10-6-2023 مقابل الجنيه المصري
سلوى عثمان

سلوى عثمان

4:00 م, السبت, 10 يونيو 23

شهدت أسعار

العملات
اليوم السبت 10-6-2023، مقابل الجنيه المصري، استقرارًا لسعري الشراء والبيع، في ثاني أيام الاجازة الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي. ويعرض موقع «جريدة المال»، في التقرير التالى، سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقًا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.08 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.42 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.22 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.89 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.00 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

بنك مصر: 32.89 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.30 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، و 38.64 للبيع.

ميد بنك: 38.32 جنيه للشراء، و 38.74 للبيع.

بنك مصر: 38.24 جنيه للشراء، و 38.50 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 38.36 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار

العملات
اليوم.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.33 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

بنك مصر: 100.01 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.392 جنيه للشراء، و 8.399 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.392 جنيه للشراء، و 8.399 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سلوى عثمان

سلوى عثمان

4:00 م, السبت, 10 يونيو 23