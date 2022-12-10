استقرت أسعار العملات اليوم السبت 10-12-2022 أمام الجنيه المصري، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، إذ تستأنف البنوك حركة التداول على العملات غدًا، وتقدم جريدة “المال” رصدًا تفصيليًا لما تستعرضه مواقع البنوك العاملة في مصر حول أسعار 6 عملات عربية وأجنبية أمام العملة المصرية، وهي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وذلك وفقًا لـ 5 بنوك، ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.56 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.83 جنيه للشراء، 25.92 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.88 جنيه للشراء، 29.98 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.01 جنيه للشراء، 80.28 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.68 جنيه للشراء، 6.70 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.58 جنيه للشراء، 24.64 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 25.74 جنيه للشراء، 25.92 للبيع.

بنك مصر: 25.74 جنيه للشراء، 25.89 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 25.75 جنيه للشراء، 25.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 25.78 جنيه للشراء، 25.95 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 29.87 جنيه للشراء، 30.09 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.83 جنيه للشراء، 30.08 للبيع.

بنك مصر: 29.83 جنيه للشراء، 30.03 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 29.84 جنيه للشراء، 30.10 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 6.33 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي: 77.52 جنيه للشراء، 80.31 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 74.39 جنيه للشراء، 80.34 للبيع.

بنك مصر: 77.28 جنيه للشراء، 80.14 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.30 جنيه للشراء، 80.14 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.68 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

بنك المشرق: 6.66 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.68 جنيه للشراء، 6.69 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 6.54 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.