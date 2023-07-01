أسعار العملات اليوم السبت 1-7-2023 في رابع أيام عيد الأضحى

حققت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.65 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.19 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
جاء متوسط أسعار العملات اليوم بحسب آخر تقرير للبنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.32 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.
بنك مصر: 33.32 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.
بنك القاهرة: 33.58 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.49 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.74 جنيه للشراء، و 39.17 للبيع.
بنك مصر: 38.74 جنيه للشراء، و 39.02 للبيع.
بنك القاهرة: 39.14 جنيه للشراء، و 39.45 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 38.87 جنيه للشراء، و 39.13 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.33 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.
بنك مصر: 100.01 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.
بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.62 للبيع، وفق
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.