أسعار العملات اليوم السبت 1-7-2023 في رابع أيام عيد الأضحى

حققت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم السبت 1-7-2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بالتزامن مع إجازة البنوك لمدة 7 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يوينو، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليا عن عن سعر 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» بحسب المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.65 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.19 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و 100.67 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم بحسب آخر تقرير للبنك المركزي المصري.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.32 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

بنك مصر: 33.32 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

بنك القاهرة: 33.58 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.49 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.74 جنيه للشراء، و 39.17 للبيع.

بنك مصر: 38.74 جنيه للشراء، و 39.02 للبيع.

بنك القاهرة: 39.14 جنيه للشراء، و 39.45 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.87 جنيه للشراء، و 39.13 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.33 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

بنك مصر: 100.01 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.62 للبيع، وفق

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

العملات.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.