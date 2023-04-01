أسعار العملات اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري

تستأنف البنوك حركة التداول غدًا، واستقرت أسعار

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري بنهاية العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وتستعرض جريدة المال في هذا التقرير حركة صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفقًا لما توضحه مواقع البنوك العاملة في مصر، ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، 33.66 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.04 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.53 جنيه للشراء، 100.88 للبيع، وفق متوسط أسعار

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

اليوم.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.28 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.28 جنيه للشراء، 33.68 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 33.29 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.39 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.80 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.80 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.92 جنيه للشراء، 38.31 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 37.81 جنيه للشراء، 38.26 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك المشرق: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 100.97 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

بنك مصر: 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.