أسعار العملات اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري

تستأنف البنوك حركة التداول غدًا، واستقرت أسعار
أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، 33.66 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.04 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.53 جنيه للشراء، 100.88 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.28 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.28 جنيه للشراء، 33.68 للبيع، وفق أسعار العملات.
المصرف المتحد: 33.29 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.39 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.80 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.80 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 37.92 جنيه للشراء، 38.31 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
المصرف المتحد: 37.81 جنيه للشراء، 38.26 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك المشرق: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 100.97 للبيع، وفق أسعار
بنك مصر: 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.