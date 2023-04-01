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أسعار العملات اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري

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غدًا.. البنوك تستأنف التداول على العملات العربية والأجنبية

أسعار العملات اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري
أحمد بدراوى

أحمد بدراوى

10:10 ص, السبت, 1 أبريل 23

تستأنف البنوك حركة التداول غدًا، واستقرت أسعار

العملات
اليوم السبت 1-4-2023 أمام الجنيه المصري بنهاية العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وتستعرض جريدة المال في هذا التقرير حركة صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفقًا لما توضحه مواقع البنوك العاملة في مصر، ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.54 جنيه للشراء، 33.66 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.04 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.53 جنيه للشراء، 100.88 للبيع، وفق متوسط أسعار

العملات
اليوم.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.28 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.28 جنيه للشراء، 33.68 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 33.29 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.39 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.80 جنيه للشراء، 38.18 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.80 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.92 جنيه للشراء، 38.31 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 37.81 جنيه للشراء، 38.26 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك المشرق: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 100.97 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

بنك مصر: 99.67 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.97 للبيع.

أحمد بدراوى

أحمد بدراوى

10:10 ص, السبت, 1 أبريل 23