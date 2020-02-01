أسعار العملات اليوم السبت 1-2-2020 في البنوك المصرية

تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم السبت 1-2-2020 والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.34 جنيه للشراء و 17.48 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.50 جنيه للشراء و 20.65 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.18 جنيها و4.22 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

سجل سعر الدولار 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.34 جنيه للشراء و 17.48 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.50 جنيه للشراء و 22.65 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.3 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع لدى بنك مصر ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.18 جنيها و4.22 جنيها

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك القاهرة

سجل سعر الدولار 15.75 جنيه للشراء و 5.851 جنيه للبيع ببنك القاهرة ، كما بلغ سعر اليورو 17.35 جنيه للشراء و 17.47 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.96 جنيه للشراء و 21.14 جنيه للبيع ، وحقق الدرهم الاماراتي 4.29 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى4.18 جنيها و4.22 جنيها .