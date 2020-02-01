أسعار العملات اليوم السبت 1-2-2020 في البنوك المصرية

تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم السبت 1-2-2020 والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى
سجل سعر الدولار15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.34 جنيه للشراء و 17.48 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.50 جنيه للشراء و 20.65 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.18 جنيها و4.22 جنيه.
أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر
سجل سعر الدولار 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.34 جنيه للشراء و 17.48 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.50 جنيه للشراء و 22.65 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.3 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع لدى بنك مصر ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.18 جنيها و4.22 جنيها
أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك القاهرة
سجل سعر الدولار 15.75 جنيه للشراء و 5.851 جنيه للبيع ببنك القاهرة ، كما بلغ سعر اليورو 17.35 جنيه للشراء و 17.47 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.96 جنيه للشراء و 21.14 جنيه للبيع ، وحقق الدرهم الاماراتي 4.29 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى4.18 جنيها و4.22 جنيها .
|البنك
|الدولار/شراء
|الدولار/بيع
|اليورو/شراء
|اليورو/بيع
|الإسترليني/شراء
|الإسترليني/بيع
|الريال/شراء
|الريال بيع
|الدرهم الإماراتي/شراء
|الدرهم الإماراتي/بيع
|مصر
|15.75
|15.85
|17.34
|17.48
|20.5
|20.65
|4.18
|4.22
|4.29
|4.32
|الأهلي
|15.75
|15.85
|17.34
|17.48
|20.53
|20.71
|4.18
|4.23
|4.28
|4.32
|القاهرة
|15.75
|15.85
|17.34
|17.48
|20.5
|22.65
|4.18
|4.22
|4.28
|4.31
|أبوظبي الإسلامي
|15.76
|15.85
|17.36
|17.47
|20.56
|20.71
|4.18
|4.23
|4.29
|4.32
|كريدي أجريكول
|15.74
|15.84
|17.34
|17.48
|20.55
|20.75
|4.18
|4.22
|4.28
|4.31
|الكويت الوطني
|15.73
|15.83
|17.33
|17.47
|20.53
|20.74
|4.17
|4.23
|4.26
|4.32
|العربي الأفريقي الدولي
|15.73
|15.83
|17.33
|17.45
|20.51
|20.68
|4.17
|4.22
|4.26
|4.31
|بنك قناة السويس
|15.73
|15.83
|17.33
|17.45
|20.5
|20.68
|4.18
|4.22
|4.28
|4.31
|hsbc
|15.74
|15.84
|17.34
|17.46
|20.54
|20.7
|4.2
|4.22
|4.29
|4.31
|المصري الخليجي
|15.75
|15.85
|17.34
|17.48
|20.51
|20.71
|4.2
|4.23
|4.28
|4.32