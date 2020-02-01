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أسعار العملات اليوم السبت 1-2-2020 في البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى
فاطمه امام 11:08 ص, السبت, 1 فبراير 20 11:08 ص, السبت, 1 فبراير 20

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تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم السبت 1-2-2020 والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.34 جنيه للشراء و 17.48 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.50 جنيه للشراء و 20.65 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.18 جنيها و4.22 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر 

سجل سعر الدولار 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.34 جنيه للشراء و 17.48 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.50 جنيه للشراء و 22.65 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.3 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع لدى بنك مصر ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.18 جنيها و4.22 جنيها

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك القاهرة 

سجل سعر الدولار 15.75 جنيه للشراء و 5.851 جنيه للبيع ببنك القاهرة ، كما بلغ سعر اليورو 17.35 جنيه للشراء و 17.47 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.96 جنيه للشراء و 21.14 جنيه للبيع ، وحقق الدرهم الاماراتي 4.29 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى4.18 جنيها و4.22 جنيها .

البنكالدولار/شراءالدولار/بيعاليورو/شراءاليورو/بيعالإسترليني/شراءالإسترليني/بيعالريال/شراءالريال بيعالدرهم الإماراتي/شراءالدرهم الإماراتي/بيع
مصر15.7515.8517.3417.4820.520.654.184.224.294.32
الأهلي15.7515.8517.3417.4820.5320.714.184.234.284.32
القاهرة15.7515.8517.3417.4820.522.654.184.224.284.31
أبوظبي الإسلامي15.7615.8517.3617.4720.5620.714.184.234.294.32
كريدي أجريكول15.7415.8417.3417.4820.5520.754.184.224.284.31
الكويت الوطني15.7315.8317.3317.4720.5320.744.174.234.264.32
العربي الأفريقي الدولي15.7315.8317.3317.4520.5120.684.174.224.264.31
بنك قناة السويس15.7315.8317.3317.4520.520.684.184.224.284.31
hsbc15.7415.8417.3417.4620.5420.74.24.224.294.31
المصري الخليجي15.7515.8517.3417.4820.5120.714.24.234.284.32

 

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بقلم فاطمه امام

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