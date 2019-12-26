أسعار العملات اليوم الخميس26-12-2019 في مصر

تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية ، بداية تعاملات اليوم الخميس 26-12-2019 والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.72 جنيه للشراء و 17.84 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.76 جنيه للشراء و 20.86 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيه و4.29 جنيه .

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.73 جنيه للشراء و 17.85 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.72 جنيه للشراء و 20.93 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.3 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع لدى بنك مصر ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.25 جنيه و4.29 جنيه .

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك القاهرة

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 6.09 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.70 جنيه للشراء و 17.83 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.77 جنيه للشراء و 20.94 جنيه للبيع ، وحقق الدرهم الإماراتى 4.35 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى4.25 جنيه و4.29 جنيه .

أسعار العملات أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.73 جنيه للشراء و 17.85 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.71 جنيه للشراء و 20.91 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.25 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.25 جنيه و4.29 جنيه .

أسعار العملات الأجنبية بالبنك العربى الأفريقى الدولى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.73 جنيه للشراء و 17.85 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.71 جنيه للشراء و 20.91 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.5 جنيه للشراء و 53.4 جنيه وبلغ سعر الريال السعودى 4.24 جنيه و4.29 جنيه . سندات يورو

متوسط أسعار العملات فى البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.11 جنيه للبيع وفقا لموقع البنك المركزى اليوم الخميس ، كما بلغ سعر اليورو 17.74 جنيه للشراء و 17.89 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.74 جنيه للشراء و 20.91 جنيه للبيع.